https://static.news.ru/photo/4c1186f8-b91f-11e9-a784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цена на нефть Brent впервые с 4 января опустилась ниже $57 за баррель.

Стоимость контрактов чёрного золота с поставками в октябре по состоянию на 17:00 мск упала на торгах в Лондоне на $2,26, до $56,68. В США нефть также заметно снижается в цене. В Нью-Йорке за баррель WTI к этому времени предлагали $51,25 (минус $2,38).

Падение цен происходит на фоне опасения рынка за рост спроса на сырьё.

Ранее News.ru писал, что рубль уверенно растёт. Его курс в начале торгов 7 августа слегка повысился к доллару и евро и составил 65,13 рубля для доллара и для евро — 72,97 рубля.