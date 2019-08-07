Цена на нефть Brent впервые с 4 января опустилась ниже $57 за баррель.
Стоимость контрактов чёрного золота с поставками в октябре по состоянию на 17:00 мск упала на торгах в Лондоне на $2,26, до $56,68. В США нефть также заметно снижается в цене. В Нью-Йорке за баррель WTI к этому времени предлагали $51,25 (минус $2,38).
Падение цен происходит на фоне опасения рынка за рост спроса на сырьё.
Ранее News.ru писал, что рубль уверенно растёт. Его курс в начале торгов 7 августа слегка повысился к доллару и евро и составил 65,13 рубля для доллара и для евро — 72,97 рубля.