Цена нефти Brent опустилась до минимума с 2002 года

https://static.news.ru/photo/7dcebe04-83fe-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga via www.imago-images.d/Global Look Press

Стоимость июньского фьючерса на баррель нефти марки Brent опустилась ниже $18 впервые с 2002 года. Цена на лондонской бирже ICE упала почти на 30% с начала торгов.

По информации ТАСС, нефть подешевела до $17,92 за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую WTI с поставкой в июне тоже ускорили падение, потеряв 68,2% и опустившись до $6,5 за баррель.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля на фоне рекордного падения майских фьючерсов на американскую нефть WTI и мировую марку Brent цена на российскую нефть впервые достигла отрицательных значений: 20 апреля за покупку барреля Urals могли доплатить $2.