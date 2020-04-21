Цена нефти Brent опустилась до минимума с 2002 года

Стоимость июньского фьючерса на баррель нефти марки Brent опустилась ниже $18 впервые с 2002 года. Цена на лондонской бирже ICE упала почти на 30% с начала торгов.
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Фьючерсы на североамериканскую WTI с поставкой в июне тоже ускорили падение, потеряв 68,2% и опустившись до $6,5 за баррель.
Как писал NEWS.ru, 20 апреля на фоне рекордного падения майских фьючерсов на американскую нефть WTI и мировую марку Brent цена на российскую нефть впервые достигла отрицательных значений: 20 апреля за покупку барреля Urals могли доплатить $2.
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