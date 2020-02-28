https://static.news.ru/photo/4a300634-5a46-11ea-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Оценка барреля нефти марки Brent на бирже опустилась ниже $49. Она достигла такого уровня впервые с июля 2017 года.

Снижение с начала дня составило более 5% - фьючерс с поставкой в мае 2020 года на торгах стоит $48.94 (по данным на 19:10 по Москве).

Нефть марки WTI подешевела на 6,8% до $43.88 за баррель.

Как писал NEWS.ru, очередной удар по стоимости сырья нанесли сообщения об активном распространении коронавируса за пределами Китая и опасения за будущий рост мирового ВВП. Эксперты предупреждают: если вслед за КНР станет ухудшаться экономическая ситуация в Европе, Южной Корее, Японии и США, сырьевые котировки могут двинуться ниже $50.