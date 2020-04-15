Цена нефти Brent на Лондонской бирже опустилась до $28,8

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 2,7% к уровню закрытия предыдущих торгов — до $28,81 за баррель. В свою очередь нефть марки WTI подешевела на 1,2%, до $27,07 за баррель.

В последний раз нефти сорта Brent находилась ниже $29 за баррель 3 апреля текущего года.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.