Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE упала ниже $86 за баррель впервые с 31 августа, свидетельствуют данные торгов. К 00:21 мск, стоимость такой нефти снизилась на 0,07% — до $85,97 за баррель.

К 00:35 мск стоимость Brent торговалась на уровне $86,00 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2023 года падала на 4,79% — до $84,44 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что Россия продолжит сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. По его словам, это нужно для поддержания стабильности на нефтяных рынках. Решение о сокращении экспорта продлевается каждый месяц. Новак добавил, что в ноябре будет проанализирована ситуация на рынке для принятия решения по увеличению или сокращению производства нефти.

Ранее Министерство финансов сообщило, что федеральный бюджет РФ может получить дополнительные 513,48 млрд рублей нефтегазовых доходов. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2023 года составило 114,76 млрд рублей, отметили в ведомстве. Также министерство сообщило, сколько средств будет направлено на покупку иностранной валюты и золота.