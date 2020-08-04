Цена на золото в Японии вновь обновила рекорд

https://static.news.ru/photo/bb94d31e-d6c8-11ea-bdb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stevebidmead /pixabay.com

Цена на золото в Японии 5 августа 2020 года вновь обновила рекордный уровень.

Японская компания Tanaka Kikinzoku, которая определяет котировки на драгоценные металлы в стране, продаёт золото по 7608 иен ($72) за грамм.

Днём ранее, 4 августа 2020 года, цена на золото была на 152 иены меньше. Таким образом, цена установила самый высокий уровень за всю историю продаж в стране, сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства «Киодо», золото растёт как надёжный актив в период пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, внезапное падение цен на акции и гособлигации привело к нестабильной ситуации на финансовых рынках.

Как писал NEWS.ru ранее, экономист Владислав Жуковский предупредил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Он сообщил, что золото — это вечная ценность, надёжный актив, который быстро дорожает.