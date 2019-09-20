https://static.news.ru/photo/3fcc8466-db74-11e9-879a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Reisinger/Global Look Press

Утром 20 сентября золото начало дорожать на фоне ослабления доллара. Сейчас всё внимание рынков обращено к состоянию торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти пояснил, что очередной раунд торговых переговоров между двумя странами намечен на начало октября, передаёт Reuters .

Вкладчики ждут новостей по торговым переговорам на фоне приближения сроков октябрьской встречи, и это может стать следующим значительным драйвером для цен на золото, — сказал МакКарти.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $6,45. Это соответствует 0,43%. Его стоимость составила $1512,65 за тройскую унцию.

Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,5%, до $17,973 за унцию.

Рынки отмечают удешевление доллара по отношению к фунту стерлингов на 0,25%, к евро — на 0,14%, к иене — на 0,12%.

При этом британская валюта укрепляется на фоне заявлений главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС (Brexit).

Середина сентября богата на события, которые продолжают волновать трейдеров и участников фондового рынка. Наряду со сложной и неразрешённой ситуацией между США и Китаем на настроение давит предстоящее решение ФРС, а также военные столкновения на Ближнем Востоке. News.ru попытался разобраться в ситуации на финансовых рынках.