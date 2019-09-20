Утром 20 сентября золото начало дорожать на фоне ослабления доллара. Сейчас всё внимание рынков обращено к состоянию торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти пояснил, что очередной раунд торговых переговоров между двумя странами намечен на начало октября, передаёт
Вкладчики ждут новостей по торговым переговорам на фоне приближения сроков октябрьской встречи, и это может стать следующим значительным драйвером для цен на золото, — сказал МакКарти.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $6,45. Это соответствует 0,43%. Его стоимость составила $1512,65 за тройскую унцию.
Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,5%, до $17,973 за унцию.
Рынки отмечают удешевление доллара по отношению к фунту стерлингов на 0,25%, к евро — на 0,14%, к иене — на 0,12%.
При этом британская валюта укрепляется на фоне заявлений главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС (Brexit).
Середина сентября богата на события, которые продолжают волновать трейдеров и участников фондового рынка. Наряду со сложной и неразрешённой ситуацией между США и Китаем на настроение давит предстоящее решение ФРС, а также военные столкновения на Ближнем Востоке. News.ru попытался разобраться в ситуации на финансовых рынках.