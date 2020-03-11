https://static.news.ru/photo/2268ba34-639b-11ea-bb76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятное падение объёмов субсидий от государства сырьевым предприятиям при стоимости нефти в $35 за баррель, а также слабеющий рубль могут стимулировать рост цен на топливо, считает исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Низкие нефтяные котировки сокращают маржу переработки: при средней цене барреля около $35 субсидия от государства нефтяникам сократится на 0,5 трлн рублей в год. Также стимулом для роста цен на топливо может стать дешевеющий рубль, — цитирует его РИА Новости.

Заявлять о скором масштабном финансовом кризисе в РФ преждевременно, хотя обвал нефтяных котировок и вспышка коронавируса нового типа может вызвать рецессию, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, если сырьевые рынки потеряют стабильность в среднесрочной перспективе, а масштаб распространения инфекции окажется достаточно крупным для падения роста мировой экономики ниже 2%, то финансовые возможности РФ могут сократиться на 0,3–0,8% уже в 2020 году, пишет агентство ПРАЙМ. Настоящий кризис может начаться, если нефть подешевеет до диапазона $20–25 за баррель.

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет выполнит все обязательства перед гражданами. По его словам, Россия лучше других нефтяных держав готова к обвалу цен на углеводороды. Ведомство решило приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации ситуации на рынке, писал NEWS.ru.