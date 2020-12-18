Цена на нефть впервые с марта взлетела до $52

https://static.news.ru/photo/3d33b9ec-4147-11eb-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена нефти марки Brent в пятницу вечером с открытием торгов в США превысила $52 за баррель. Последний раз такие показатели фиксировались 5 марта.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 18.12 мск цена февральских фьючерсов на Brent росла на 1,03% — до $52,03 за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до $48,94 за баррель. Ранее всемирный банк (ВБ) предрёк рост стоимости нефти в 2021 году до отметки в $44 за баррель по сравнению с прогнозной ценой 2020-го, равной $41 за баррель. В 2022-м, считают аналитики, цена на чёрное золото поднимется до отметки $50 за баррель.

В июньском отчёте ведомства специалисты ожидали роста котировок в 2021 году до $38 за «бочку», в 2020-м — до $41. Средняя стоимость в 2020-м прогнозировалась на уровне $32 за баррель.

В ВБ также отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) окажет длительное воздействие на потребление углеводородов, которое к концу 2021-го останется на 5% ниже трендов, отмечавшихся до начала вспышки недуга. Основными рисками для ценовых прогнозов, по оценке Всемирного банка, являются продолжительность и степень тяжести распространения заболевания, включая темп создания и применения безопасных и эффективных вакцин.

Как писал NEWS.ru, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста добычи нефти вне ОПЕК+ до 0,4 млн баррелей в сутки в 2021 году. Как сообщается в ежемесячном докладе агентства, по итогам текущего года МЭА по-прежнему прогнозируется падение добычи нефти в странах вне альянса ОПЕК+ на 1,3 млн баррелей в сутки.