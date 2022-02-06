Цена на нефть Urals выросла до $95 за баррель впервые с сентября 2014 года

Стоимость нефти марки Urals в Европе впервые с сентября 2014 года превысила отметку $95 за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus. Нефть подорожала вслед за ростом мировых котировок в условиях высокой геополитической напряжённости в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.

Цена на Urals в Северо-Западной Европе и в Средиземноморье 4 февраля превысила $95 за баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года, — говорится в сообщении на сайте агентства.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,13% — до $93,05 за баррель. В последний раз стоимость Brent достигала этого показателя в октябре 2014 года. В российском бюджете на 2022 год стоимость нефти заложена на уровне $44,2 за баррель.

До этого пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля выросла на $1 и составила $47,7 за тонну. Средняя цена на нефть марки Urals с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года составила $77,16 за баррель против $75,75 месяцем ранее.

Также сообщалось, что по итогам 2020 года Россия обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов в США. Доля России в среднесуточном импорте достигла рекордных почти 7%. В 2019 году данный показатель составлял 5,7%. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%, объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки.