Руководители крупных нефтяных компаний заявили, что цены на нефть продолжат расти, так как недостаток инвестиций в нефтегазовую отрасль приведёт в дальнейшем к сокращению сырья на рынке. Главы Exxon, Shell и Total допустили, что цена на нефть может вернуться к $100 за баррель. Об этом пишет РБК.

Кроме того, сокращение объёмов добычи сырья приведёт цену к этому показателю уже в ближайшее время. Последний раз цена выше $100 долларов была осенью 2014 года.

Несмотря на то что трейдеры и банки прогнозируют аналогичное повышение в ближайшее время, цены на чёрное золото всё равно могут упасть, и рынок снова увидит низкие цены. Подобные настроения появляются из-за того, что нестабильные цены на нефть уже наблюдались до этого, отмечается в сообщении.

Кроме того, по прогнозам, в следующем году спрос на нефть составит более 100 миллионов баррелей в день, тогда как предложение будет в районе 99,5 миллиона баррелей. Также резервы нефти постепенно сокращаются, отчего недостаток предложения приведёт к её подорожанию.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за два года.