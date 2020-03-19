Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%. Она достигла $28,3 за баррель. Также растёт и стоимость нефти WTI. Она поднялась на 22,13% — до $25,45 за баррель.
Рынок углеводородов обвалился 9 марта 2020 года. Скачок в ценах составил около 30%. Такое падение стало вторым в истории после снижения 1991 года. Однако Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки из-за обвала цен.
NEWS.ru писал ранее, что аналитик из японского банка Mizuho Пол Санки предрёк падение стоимости нефти ниже нуля. По его словам, этому будет способствовать избыток сырья на рынке.
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