https://static.news.ru/photo/0c8cca2e-6a0e-11ea-83d6-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Замир Исманов/Global Look Press

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%. Она достигла $28,3 за баррель. Также растёт и стоимость нефти WTI. Она поднялась на 22,13% — до $25,45 за баррель.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта 2020 года. Скачок в ценах составил около 30%. Такое падение стало вторым в истории после снижения 1991 года. Однако Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки из-за обвала цен.

NEWS.ru писал ранее, что аналитик из японского банка Mizuho Пол Санки предрёк падение стоимости нефти ниже нуля. По его словам, этому будет способствовать избыток сырья на рынке.