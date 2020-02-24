Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,48% — до $55,88 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:55 по московскому времени.
В последний раз цена нефти Brent находилась ниже $56 за баррель 13 февраля 2020 года,
Стоимость нефти марки WTI опустилась на 4,28% — до $51,19 за баррель.
Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на сохранность зависимости российской экономики от доходов от экспорта сырьевых продуктов, риск нестабильности цен на сырьё снизился. Аналитики отмечают, что существенных изменений в российской экономике стоит ждать, если нефть будет стоить менее $40 за баррель продолжительный период.
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