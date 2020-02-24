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Власти Белоруссии не собираются начать пересмотр утверждённой в середине февраля текущего года стоимости российского газа для республики в 2020 году.

Это установка на перспективу. На этот год цена установлена и пересматриваться не будет, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Цена российского газа для Белоруссии не должна превышать $90 за...