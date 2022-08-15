Цена на нефть марки Brent рухнула до $93 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года падала на 5,04%, до $93,2 за баррель, приводит ТАСС данные торгов на лондонской бирже ICE на 14:28 мск. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI тем временем снижалась на 5%, до $86,89 за баррель.

К 14:42 мск цена нефти марки Brent замедлила снижение и закрепилась на отметке в $93,55 за баррель (-4,69%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI падала на 4,66%, до $87,2 за баррель.

В начале августа страны — участницы ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября. До этого генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлял, что организация стран — экспортеров нефти не ставит задачей конкуренцию с Россией. Положение Москвы на рынке слишком значительно, отметил он.

Ранее обозреватель Мартин Сандбу заявил, что идея США об ограничении цены на российскую нефть является неудачной. По его словам, подобные намерения лишь подчеркивают зависимость Запада от данного сырья. Журналист добавил, что сдерживание стоимости энергоресурсов способно нарушить рыночное равновесие.