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Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 6,5% — до $46,73 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость Brent находилась ниже $47 за баррель в середине июля 2017 года. Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до $43,01 за баррель.

Это происходит на фоне неопредлённости по сделке ОПЕК о дополнительном снижении нефтедобычи. Страны-экспортёры предлагают сократить её ещё на 1,5 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на чёрное золото на фоне распространения эпидемии коронавируса. Однако Россия на сделку не соглашается.

По некоторым данным, Кремль готов лишь продлить текущие договорённости о сокращении нефтедобычи, но не увеличивать их. Если эти предположения подтвердятся, цена нефти может уйти вниз на $45 и даже на $44 за баррель, а курс рубля — упасть до 68-69 рублей за доллар и до 79-80 рублей за евро, считают финансовые аналитики, писал NEWS.ru.