Цена на газ в Европе выросла почти до $1130 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник, 7 декабря, поднялась до почти $1130 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет около 7%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1129,4 за тысячу кубометров, или €96,66 за мегаватт-час.

Ранее сообщалось, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. Сейчас потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по нынешним ценам они не могут. При этом продажи газа «Газпромом» в Европу снижаются из-за высоких цен, экспорт через Польшу по газопроводу Ямал — Европа остаётся крайне низким, а сам «Газпром» не предлагает дополнительных объёмов газа, которые могли бы повысить предложение на рынке.

Отмечается, что с учётом нынешних темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если зима будет холодной. Однако аналитики полагают, что этого не произойдёт, если только зима не будет холоднее ожидаемого, а поставщики газа, включая Россию, не смогут быстро нарастить поставки.