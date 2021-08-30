Цена на газ в Европе впервые в истории поднялась выше $600

Стоимость газа на европейских рынках впервые в истории поднялась выше отметки в $600 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Отмечается, что по состоянию на 17:38 мск цена октябрьского фьючерса голубого топлива на крупнейшем хабе континента — нидерландском TTF — выросла до $600,6 за тысячу кубометров. Эта цена стала максимальной в ходе торгов, которые прошли сегодня, 30 августа.

На прошлой неделе стоимость природного энергоресурса достигла пиковых значений, поднявшись до отметки в $580 за тысячу кубических метров, однако затем ценник на голубое топливо упал почти на $100. Это произошло на фоне на сообщения «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку — 2» уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что что акции «Газпрома» превысили стоимость в 300 рублей за бумагу впервые с 2008 года. Это связано с новостями о скором запуске «Северного потока — 2» и ажиотажным спросом на акции в Европе. Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской Бирже выросла на 1,11% и в моменте достигала 301 рубля за «бумагу».