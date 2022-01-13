Цена на газ в Европе превысила $1000

Цены на февральские фьючерсы на газ в Европе ускорили темпы роста, превысив $1000 за тысячу кубометров. Рост составил 12,5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Котировки в течение дня показывали разнонаправленное движение. Цены на газ по индексу TTF в первой половине дня снижались, но в последние несколько часов показали уверенный рост и к 18:43 мск преодолели отметку в $1000. После этого произошёл небольшой откат, но к 19:07 мск цена на газ снова превысила $1000.

7 января было зафиксировано снижение цены ниже $1000 за кубометр. Тогда фьючерсы на газ подешевели за день почти на 14%.

В конце 2021 года биржевая цена газа в ходе торгов опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября.

Газ в Европе стал дешеветь 21 декабря. До этого он дорожал быстрыми темпами и достигал исторически рекордных $2200 за 1000 куб. м. Это было связано с высоким спросом на газ, прежде всего на азиатском рынке. Кроме того, уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах продолжал падать. Наконец, на ситуации сказывалась неопределённость вокруг сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.