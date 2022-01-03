Цена на газ в Европе снова побила рекорд

Биржевая цена на газ в Европе снова поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м. Таким образом стоимость топлива превысила предыдущие рекордные показатели, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE .

По данным на 10:50 мск 4 января, стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила $1028,2, локальный минимум составил $996,7. Вчера при открытии торгов цена за 1 тыс. куб. м составляла $772,4, а днём увеличилась до $933.

Ранее сообщалось, что цены на газ приближаются к максимуму. Стоимость январских фьючерсов превысила $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м. Так рынок отреагировал на решение «Газпрома» сократить поставки топлива по трубопроводу «Ямал-Европа». Кроме того, на прошлой неделе немецкий регулятор сообщил, что «Северный поток-2» не будет сертифицирован в ближайшие полгода.

21 декабря 2021 года уточнялось, что биржевая стоимость топлива в Европе впервые преодолела порог в $2 000 за тыс. куб. м из-за наступающих холодов и очень низких запасов в европейских подземных хранилищах газа. Однако в следующие дни цена вновь изменилась на фоне возобновления ветрогенерации в ЕС и сообщений о том, что количество перевозящих сжиженный природный газ из США в Европу увеличилось на треть. Таким образом, стоимость газа закрыла торги в 2021 году падением ниже $800.