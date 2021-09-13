Цена на газ в Европе превысила $740 за тысячу кубометров

Биржевая цена газа в Европе превысила отметку в $740 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла $713,1 за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки в $730, а к 13.36 увеличилась до $741,2 за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, рост стоимости связан с низкими зaпасами топлива в европейских хранилищах из-за холoдной зимы в прошлом году. При этом «Газпром» не хочет сильно увeличивать закачку и продажи на фоне запуска «Северного потока — 2».

Прошлый рекорд цена на голубое топливо побила в предыдущую торговую сессию, 10 сентября, когда к 17:40 мск достигла $710 за тысячу кубометров. Еще 8 сентября она составляла $670.

Ранее экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле перед уходом со своего поста заявил, что цены на газ в Европе этой зимой будут высокими. Дело в том, что уровень заполнения подземных хранилищ крайне низок, поэтому даже ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может не спасти ситуацию.