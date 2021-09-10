Цена на газ в Европе превысила $730 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила $730 за 1 тыс. куб. м. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $731,5 за 1 тыс. куб. м, или €59,95 за МВт. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Спустя полчаса после открытия торгов стоимость октябрьского фьючерса в Нидерландах достигла €59,58 за 1 МВт·ч. В дальнейшем она колебалась, максимальная цена составила €59,6 за 1 МВт·ч.

Ранее эксперт Сергей Пикин назвал ключевую причину рекордного роста цен на газ в Европе. По его словам, ею является переток сжиженного топлива на азиатские рынки, а также полупустые европейские газовые хранилища и недостаточная выработка мощностей возобновляемых источников (ВИЭ). Уже в ближайший месяц стоимость природного ресурса продолжит подниматься и достигнет отметки в $850 за тысячу кубометров.