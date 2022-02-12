Цена на газ в Европе превысила $1000, подорожав более чем на 13%

Цена газа в Европе 14 февраля выросла на 13,7% на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Сейчас газ торгуется на уровне выше $1000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В последний раз такая цена была в конце января этого 2022 года.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). Сейчас стоимость газа немного снизилась — до $980 за 1 тыс. куб. м.

Ранее США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно эвакуироваться из столицы. Эвакуация началась 12 февраля и должна закончиться в течение максимум 48 часов. С 13 февраля консульские услуги посольства в Киеве приостановлены. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, отказавшись от эвакуации, дипломаты рискуют не улететь на родину в случае военных действий.

Ряд государств со всего мира также призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия, Австралия и ряд других государств.