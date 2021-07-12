Цена на газ в Европе превысила $700 за тысячу кубометров

Биржевая цена газа в Европе превысила отметку в $700 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум. Стоимость октябрьского фьючерса в начале торгов составляла $679 за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до $669,4, а затем достигла максимума — $700,2. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Рост стоимости газа составил 3% за сутки. По мнению экспертов, цены на газ в Европе не будут падать и останутся на нынешнем уровне в ближайшей перспективе, пишет «Российская газета».

Как рассказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, рост цен на газ связан с низкими запасами топлива в европейских газохранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета. Аналитик подчеркнул, что «Газпром» не желает увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска «Северного потока — 2».

Цена на газ резко возросла 8 сентября на фьючерсном рынке Европы, превысив $670 за тысячу кубометров.

Ранее экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле перед уходом со своего поста заявил, что цены на газ в Европе этой зимой будут высокими. Дело в том, что уровень заполнения подземных хранилищ крайне низок, поэтому даже ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может не спасти ситуацию.



