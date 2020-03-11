https://static.news.ru/photo/42332462-63cd-11ea-9eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс доллара на Московской Бирже вырос на 2,43% до 73,13 рубля по состоянию на 22:05 мск. Впервые с марта 2016 года он поднялся выше 73 рублей.

Евро подорожал на 2,36% — сейчас он стоит 82,41 рубля, как следует из данных торгов.

Российский рубль серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро 9 марта на фоне обвала нефтяных котировок. Как сообщал NEWS.ru, Центробанк установил на 12 марта официальный курс американского доллара на уровне 71,472 рубля за единицу. Это на 54,9 копейки меньше показателя 11 марта. Курс евро снизился на 83,8 копейки — до 81,0207 рубля за единицу.