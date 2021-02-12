Цена на Brent подорожала до $62 за баррель

https://static.news.ru/photo/52a0b214-6d55-11eb-b6c1-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 24 января 2020 года понялась выше $62.

По данным торгов на 19:42 по московскому времени, цена на нефть этой марки выросла на 1,85% до $62.27. Кроме того, мартовские фьючеры на WTI выросли 1,75%, до $59,26 за баррель.

С начала февраля цены на нефть постоянно росли, коррекция началась только 10 февраля, однако 12 котировки снова начали рост.

Накануне курс американской валюты расчётами «завтра» прибавил 33 копейки и достиг отметки в 73,94 рубля. Согласно данным Московской Биржи, курс евро вырос на 26 копеек — до 89,62 рубля. Кроме того, на российском рынке акций наблюдается снижение биржевых индексов. Индекс МосБиржи терял 0,82% и находился на отметке в 3386,19 пункта, индекс РТС падал на 1,33%, до 1441,96 пункта.

Как писал NEWS.ru, ранее ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Эксперты считают, что спрос замедлится до 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 млн баррелей. Поводом для такого прогноза стало продление ограничений и введение новых в отдельных странах из-за ситуации с коронавирусом. Накануне свой прогноз представило Международное энергетическое агентство.