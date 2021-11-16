Цена газа в Европе превысила $1000 впервые с конца октября

Цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров впервые с 27 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, как может ударить по России высокая цена газа в Европе. Это приведёт к тому, что страны ЕС будут отказываться от него в пользу других ресурсов. Он подчеркнул, что по поводу ситуации с ценовыми колебаниями, которая сейчас наблюдается в Европе, ни в коем случае не надо злорадствовать, так как России совершенно не выгодна высокая амплитуда таких колебаний.