16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Цена газа в Европе превысила $1000 впервые с конца октября

12:27, 16 ноября 2021
Цена газа в Европе превысила $1000 впервые с конца октября Фото: Nikolai Ryutin/Nord Stream 2
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров впервые с 27 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, как может ударить по России высокая цена газа в Европе. Это приведёт к тому, что страны ЕС будут отказываться от него в пользу других ресурсов. Он подчеркнул, что по поводу ситуации с ценовыми колебаниями, которая сейчас наблюдается в Европе, ни в коем случае не надо злорадствовать, так как России совершенно не выгодна высокая амплитуда таких колебаний.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео