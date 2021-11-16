Цена газа в Европе превысила $1000 впервые с конца октября

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,2 млрд рублей на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов. Денежные средства в рамках помощи направят организациям культуры, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Отдельный транш в размере 196 млн рублей выделят Большому театру, ещё 197 млн рублей — Эрмитажу, говорится на сайте кабмина.

Из общей суммы более 1,2 млрд рублей будет направлено Министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и ещё свыше 606 млн рублей — для субсидий подведомственным музеям, —...