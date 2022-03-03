Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум и достигла $2279 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Это новый исторический рекорд. Предыдущий был установлен 2 марта, когда цена на топливо поднялась до $2200.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов превысила $2050 за тысячу кубометров. Ценовой максимум в $2279 достигнут в 11:29 мск.

В последние дни цены на газ в Европе показывают значительную волатильность. Они начали расти после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявил 24 февраля о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

Стоимость нефти Brent утром 3 марта выросла на 6% — до $119,34 за баррель, свидетельствую данные биржи ICE на 10:42 мск. В последний раз баррель нефти этого сорта стоил столько же в феврале 2013 года.