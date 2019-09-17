https://static.news.ru/photo/f6b30772-d958-11e9-b851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,3% — до $65,5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:48 мск.

Одновременно с этим на 4,8% падают и ноябрьские фьючерсы на нефть WTI — до $59,6 за баррель.

Курс доллара к рублю на Московской Бирже растёт до 64,34 рубля, что на 0,47% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро вырос на 0,8% — до 71,02 рубля.

Как писал News.ru, торги на Московской Бирже начались с роста акций крупнейших российских нефтяных компаний. Они выросли в среднем на 3% из-за увеличения цен на нефть в связи с падением добычи в Саудовской Аравии. По данным МосБиржи, акции «Роснефти» выросли на 3,61%, ЛУКОЙЛа — на 2,71%, «Сургутнефтегаза» — на 2,18%, «Татнефти» — на 1,64%, «Газпром нефти» — на 1,17%.