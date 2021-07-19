Биткоин резко упал в цене

По состоянию на вторник, 20 июля, стоимость биткоина впервые почти за месяц опустилась ниже отметки в $30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объёмам торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 07:27 мск снизился в цене на 6,7%. Его стоимость на тот момент составила $29,56 тысячи.

По данным портала CoinMarketCap, исследующего среднюю цену биткоина более чем по 20 биржам, криптовалюта за последние сутки подешевела на 6,71% — до $29,58 тысячи.

В последний раз котировки наиболее популярной мировой криптовалюты опускались ниже $30 тысяч 22 июня. Эксперты отмечают, что снижение стоимости биткоина происходит на фоне изменений цен на фондовых и сырьевых рынках.

Накануне основные европейские фондовые индексы упали на 2,5%, в то время как в США эти показатели подешевели в среднем на 1-2%. В то же время нефть подешевела в среднем на 6%.

На прошлой неделе генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах спрогнозировал обвал биткоина до отметки в $23 тысячи. По его словам, на это указывает технический анализ графика курса криптовалюты.

Ранее создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко предостерёг россиян от вложений в криптовалюту. По его словам, вкладывая деньги в подобную отрасль, граждане рискуют столкнуться с возможным обвалом цен на криптовалюту. При этом нижняя граница себестоимости в таких активах полностью отсутствует, что чревато потерей вложенных средств.