Цена биткоина впервые превысила отметку в $23 тысячи

https://static.news.ru/photo/2d30436c-4052-11eb-a982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин снова обновил исторический максимум. По данным торгов 17 декабря, криптовалюта подорожала более чем на 20%, впервые в истории поднявшись выше 23 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.21 мск биткоин дорожал сразу на 20,88% до $ до 23 435.

Биржа Binance, крупнейшая по объёму торгов криптовалютами, зафиксировала рост биткоина на 20,09%, до отметки $23 403.

На долю биткоина приходится примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют.

Свои максимальные значения биткоин бьёт уже третий раз за последние сутки. Эксперты предполагают, что криптовалюта должна притормозить рост и начать консолидацию.

Начиная с октября во время импульсных движений биткоин рос на 15-20% за 2-3 дня. Сейчас, с 16 числа, рост уже составил 20%. Если, конечно, на рынке не случится эйфория, то на этом цена должна остановиться и начать консолидацию, — сообщил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

В конце сентября 2020 года сайт криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения биткоинов, что нарушает российское законодательство.

Как сообщал NEWS.ru, компания Facebook планирует запустить криптовалюту Libra в январе 2021 года. Запуск будет осуществлён в ограниченном формате: сначала компания намеревалась выпустить несколько видов криптовалюты и «цифровую корзину» из них, однако пока планирует запустить только одну, которая будет обеспечиваться долларом.