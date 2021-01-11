Цена биткоина снизилась на более чем 20%

https://static.news.ru/photo/e33f7916-541b-11eb-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина падала на 20,75% и в пике достигала отметки в $30,309 тысячи, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По данным на 17:33 мск, курс криптовалюты замедлил снижение до 13,1% и находился на уровне $33,171 тысячи.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин считает, что цена на биткоин будет много раз колебаться в будущем, но в результате она вырастет.

В свою очередь независимый эксперт Мансур Гусейнов сообщал, что существенное падение стоимости биткоина в последние дни произошло в связи с долгожданной и необходимой коррекцией. По его словам, цена снизилась из-за роста в два раза за месяц с достижением нового исторического максимума, причём без последующей коррекции.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды.

На торговой сессии 10 января биткоин просел в цене на 11,71% — до $35,544 тысячи. 8 января стоимость криптовалюты превысила $41 тысячу и обновила исторический максимум. При этом 2 января цена биткоина также превышала исторический максимум, побив отметку в $31 тысячу.