Цена биткоина превысила $50 тысяч

https://static.news.ru/photo/100dcd36-7059-11eb-a58e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше отметки $50 тысяч.

По состоянию на 15:30 мск на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос до $50,1 тысячи — на 5,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подорожал на 4,4% — до $49,98 тысячи.

С начала 2021 года биткоин прибавил в цене 69%. Последняя волна роста стартовала после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. В компании добавили, что планируют обеспечить возможность оплаты автомобилей биткоинами.

На долю биткоина сейчас приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют. Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Примечательно, что другая криптовалюта — Ethereum — достигла своего исторического ценового максимума в $1428 и уже опережает биткоин по темпам роста.

Как писал NEWS.ru, стоимость биткоина начала резко расти и превысила $37 тысяч после того, как американский миллиардер Илон Маск упомянул криптовалюту на своей странице в Twitter. Он в своей подписи в соцсети добавил хештег «bitcoin» и написал отдельным постом «В ретроспективе это было неизбежно». До публикации криптовалюта торговалась чуть выше $32 тысяч. Таким образом, рост примерно за час до упоминания Маском составил примерно 16%.