Цена бензина в Москве снизилась впервые за четыре месяца

https://static.news.ru/photo/0d3bda58-a6b4-11eb-820a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшую неделю цены на бензин Аи-92 в Москве снизились впервые за четыре месяца. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).



Согласно данным на 26 апреля, топливо Аи-92 подешевело на 1 копейку, до 45,23 рубля за литр. Цена на Аи-95 остается стабильной с прошлой недели— 49,82 рубля.



Бензин марки Аи-98 наоборот возрос в цене на 4 копейки – до 56,42 рубля. Дизельное топливо в стоимости не поменялось, она составляет 49,28 рубля за литр.



До этого президент Независимого топливного союза Павел Баженов предположил, что стоимость бензина к концу года вырастет на 8%.



Как сообщалось ранее, общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.