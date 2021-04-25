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Экономика

Цена бензина в Москве снизилась впервые за четыре месяца

20:21, 26 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшую неделю цены на бензин Аи-92 в Москве снизились впервые за четыре месяца. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

 
Согласно данным на 26 апреля, топливо Аи-92 подешевело на 1 копейку, до 45,23 рубля за литр. Цена на Аи-95 остается стабильной с прошлой недели— 49,82 рубля.


Бензин марки Аи-98 наоборот возрос в цене на 4 копейки – до 56,42 рубля. Дизельное топливо в стоимости не поменялось, она составляет 49,28 рубля за литр.


До этого президент Независимого топливного союза Павел Баженов предположил, что стоимость бензина к концу года вырастет на 8%.


Как сообщалось ранее, общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.

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