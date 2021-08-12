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Цена бензина установила исторический рекорд

15:22, 12 августа 2021
Цена бензина установила исторический рекорд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Оптовая цена на бензин марки АИ-92 впервые в истории превысила 58 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина этой марки выросла на 0,82%. Теперь она составляет 58,031 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 увеличилась на 0,79% — до 59,436 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,42% — до 51,02 тысячи рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) прекратила рост, который наблюдался в течение последних семи дней. Она снизилась в ходе торгов на 0,82% — до 52,916 тысячи рублей за тонну.

Ранее заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов объяснил, почему в России растут цены на бензин. Дело в том, что акцизы на топливо в стране сильно завышены, но опускать их государство не будет, так как это ударит по доходам региональных бюджетов.

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