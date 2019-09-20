https://static.news.ru/photo/62000210-db7e-11e9-b627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

19 сентября цена нефтяной «корзины» ОПЕК уменьшилась на $0,18 (0,3%) и составила $64,39. В предыдущий торговый день её цена составляла $64,57 за баррель. Такие данные приводит организация в своём сообщении .

Таким образом, цена барреля ОПЕК в сентябре теперь составляет $61,96, в 2019 году — $64,43.

Средняя цена нефтяной «корзины» ОПЕК в 2018 году составила $69,78 за баррель. В 2017 году — $52,43, в 2016 году — $40,76. В сентябре 2014 года она опустилась ниже $100. А вот рекордной цена корзины была 3 июля 2008 года — $140,73 за баррель.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ситуация на мировом нефтяном рынке после нападения на объекты НПЗ в Саудовской Аравии более или менее стабилизировалась, писал News.ru.