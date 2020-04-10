ЦБ задумался о снижении ключевой ставки в России

https://static.news.ru/photo/7fadcc28-7b3a-11ea-946d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров Банка России обсудит снижение ключевой ставки, заявила руководитель финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

При принятии решения по ставке мы сейчас учитываем вопросы финансовой стабильности, поэтому мы весь этот баланс рисков учтём, и вариант снижения ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава Центробанка отметила, что, хотя она не считает рост инфляции долгосрочным, курс рубля ещё может снизиться — негативные факторы не исчерпаны.

Как писал NEWS.ru, Набиуллина предложила банкам вводить кредитные каникулы, чтобы сдержать рост числа проблемных должников на фоне экономических проблем, связанных с противоэпидемическими ограничениями в России.