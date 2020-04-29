ЦБ выступил против доступа МВД к банковской тайне

https://static.news.ru/photo/81349834-89f8-11ea-91a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк выступил против идеи главы МВД Владимира Колокольцева предоставить правоохранительным органам доступ к банковской тайне для борьбы с преступлениями.

В 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался, — говорится в комментарии ЦБ.

Там также отметили, что не считают вопрос о расширении возможностей правоохранительных органов в сфере банковской тайны необходимым.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев обратился к руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой дать сотрудникам правоохранительных органов доступ к банковской тайне и подписать соглашение об информационном взаимодействии, писал NEWS.ru.