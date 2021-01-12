ЦБ временно запретил россиянам сделки со сложными фининструментами

https://static.news.ru/photo/5899c5ea-54d0-11eb-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк России подготовил проект указаний, содержащий ограничения для физических лиц, которые не являются квалифицированными инвесторами. Им запрещены операции с некоторыми сложными финансовыми инструментами.

Согласно документу, профессиональные участники рынка не могут предлагать таким инвесторам и совершать от их имени сделки с российскими или иностранными ценными бумагами, размер выплат по которым зависит от определённых обстоятельств.

Наряду с этим профучастникам запрещается предлагать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты при заключении соглашений не на организованных торгах.

В ЦБ пояснили , что из-за непонимания сути сложных финансовых продуктов и инструментов у начинающих инвесторов могут сформироваться неверные ожидания. В результате они рискуют понести потери и разочароваться в возможностях финансового рынка.

Ограничения будут действовать до начала обязательного тестирования розничных инвесторов. Предполагается, что оно начнётся осенью текущего года, говорится на сайте ЦБ.

Как ранее писал NEWS.ru, управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий рассказал, куда вложить деньги, чтобы избежать уплаты налога на банковские вклады свыше 1 млн рублей. По его словам, лучшим инструментом может стать открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), внутри которого налоги на дивиденды и процентные доходы не взимаются. Он добавил, что если инвестировать в ОПИФ от трёх лет, то есть на долгосрочной основе, то инвестор получит налоговые вычеты, которые составляют до 3 млн рублей в год.