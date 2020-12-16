ЦБ впервые с 2017 года зафиксировал в РФ структурный дефицит ликвидности

https://static.news.ru/photo/c26aadd6-4099-11eb-bdd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банковский сектор России вернулся к состоянию структурного дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед регулятором превышает объём средств, размещённых ими на депозитах и корсчетах в ЦБ.

По состоянию на 17 декабря структурный дефицит ликвидности составил 72,3 млрд рублей. В последний раз такая ситуация наблюдалась в августе 2017 года. Более трёх лет сектор функционировал в условиях структурного профицита ликвидности, а в какие-то периоды, например в июле 2018 года, излишки банков превышали 4,9 трлн рублей.

Заметное снижение структурного профицита ликвидности в 2020 году наблюдалось в марте на фоне обвала цен на нефть и паники на фондовом рынке — с 12 по 18 марта показатель снизился сразу на 1,2 трлн рублей. В конце весны и летом профицит чаще всего находился в диапазоне 1,5–2 трлн рублей. Резкое снижение излишков банков в ЦБ до менее 1 трлн рублей началось в октября, когда Минфин России увеличил государственные заимствования на рынке через облигации федерального займа. 16 декабря, за день до первой почти за 3,5 года регистрации структурного дефицита ликвидности, её профицит составлял 309 млрд рублей, предаёт РБК.

Структурный дефицит или профицит отражает операции банковского сектора с ЦБ — потребность финансово-кредитных организаций привлекать средства от Банка России или, напротив, размещать свободные излишки, уточнил аналитик S&P Роман Рыбалкин. Показатель не включает другие виды ликвидных активов банков — операции с Федеральным казначейством или вложения в ценные бумаги.

Структурный дефицит ликвидности является следствием дефицита бюджета. Минфин тратит деньги, забирая средства с депозитов Казначейства в банках. Они, в свою очередь, выводят деньги из ЦБ, — отметил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Дефицит ликвидности не несёт рисков для стабильности банковского сектора, однако уход от избыточного уровня профицита ликвидности увеличивает влияние ключевой ставки на процентную политику банков.

Ранее стало известно, что россияне с января по октябрь забрали с рублёвых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей. До конца 2020 года отток капитала может увеличиться ещё на 200–300 млрд рублей. Как отмечают эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), такая тенденция зафиксирована на фоне изменения финансового поведения россиян. Из-за низких ставок по вкладам граждане предпочитают инвестировать деньги в фондовый рынок и вкладывать в недвижимость. Данные НРА не совпадают с показателями Банка России, из которых следует, что за десять месяцев 2020 года средства россиян в рублях и валюте в российских банках, наоборот, выросли на 6,6% — до 32,6 трлн в рублёвом выражении.

Такое несоответствие эксперты объясняют разной методикой подсчёта. В НРА учли валютную переоценку вкладов из-за ослабления курса рубля и перетока сбережений на другие виды счетов, а также исключили начисленные проценты. Таким образом, получается, что россияне, наоборот, забирали деньги из банков в этом году.

Несмотря на то что в рублёвом выражении валютные вклады «потяжелели», снижение процентных ставок привело к массовому закрытию депозитов. Только с долларовых вкладов, если считать в рублёвом эквиваленте, с учётом накопленных процентов и курсовой разницы граждане сняли 0,7 трлн. Ещё порядка 700 млрд рублей переместились на эскроу-счета, которые используются для проектного финансирования застройщиков. Они учитываются в статистике Центробанка по общему объёму средств населения, но фактически сбережениями россиян уже не являются. Кроме того, отметили в НРА, сделана поправка на капитализацию процентов по срочным рублёвым вкладам, которая ежемесячно давала еще 70–80 млрд прироста к общему показателю, однако не является элементом движения средств россиян на счетах в банках.

В целом же для населения вклады потеряли привлекательность как инструмент накопления и сбережения денег. В октябре средняя максимальная ставка по рублёвым депозитам в крупнейших банках приблизилась к уровню инфляции в стране — 4,4% против 3,99%, писал NEWS.ru.