ЦБ возьмёт в работу данные всех российских рейтинговых агентств Центробанк станет учитывать в регулировании данные всех российских рейтинговых агентств

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России в регулировании финансовой деятельности станет учитывать кредитные рейтинги всех четырёх российских рейтинговых агентств: АКРА, «Эксперт РА», «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Об этом говорится в сообщении регулятора. До последнего времени ЦБ привлекал к работе только два из них.

Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций по инвестированию средств, — сообщили в Центробанке.

До последнего времени ЦБ пользовался в регулировании кредитными рейтингами АКРА и «Эксперт РА». данные рейтинги присвоены компаниям и организациям почти всех отраслей экономики. Рейтинги НКР использовались только для регулирования деятельности страховых организаций и для приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.

Тройка крупнейших мировых рейтинговых агентств — S&P, Moody's и Fitch объявили о приостановке деятельности в России после начала спеоперации на Украине. Кроме того, о выводе из своего состава всех российских подразделений сообщили входящие в «большую четвёрку» международные аудиторские компании KPMG, PwC, EY и Deloitte.

Ранее Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых с 10 июня. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны и снижены эффекты ажиотажного потребительского спроса.