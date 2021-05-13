Траты россиян превзойдут их заработки в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/5562ac86-b3f6-11eb-938a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящий момент расходы россиян растут быстрее, чем доходы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Он также отметил , что в ближайший год население будет тратить больше, чем зарабатывать. По словам Тремасова, кредитование населения ежегодно растёт на 15–16%, в ипотеке рост составил около 25%.

Эксперт добавил, что рост зарплат ускоряется на фоне дефицита трудовых ресурсов. Большую прибыль он предрёк крупным корпорациям, особенно в области металлургии.

Повышая ставку, мы убираем избыточные стимулы, чтобы не допустить инфляционного всплеска, — добавил глава департамента ЦБ.

Ранее стало известно, что Центральный банк не исключает новых пиков показателя годовой инфляции в 2021 году.

23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор уточнил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными. Однако спрос восстанавливается, и в ряде секторов он уже опережает предложение.

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.