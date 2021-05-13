Траты россиян превзойдут их заработки в ближайшее время

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящий момент расходы россиян растут быстрее, чем доходы. Об этом сообщает «Коммерсант».
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Эксперт добавил, что рост зарплат ускоряется на фоне дефицита трудовых ресурсов. Большую прибыль он предрёк крупным корпорациям, особенно в области металлургии.
Повышая ставку, мы убираем избыточные стимулы, чтобы не допустить инфляционного всплеска, — добавил глава департамента ЦБ.
Ранее стало известно, что Центральный банк не исключает новых пиков показателя годовой инфляции в 2021 году.
23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор уточнил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными. Однако спрос восстанавливается, и в ряде секторов он уже опережает предложение.
Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.