Россияне смогут переводить до 2 миллионов рублей в системе быстрых платежей. Такую возможность рассматривает ЦБ РФ.
Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы, — говорится в сообщении регулятора.
Там отметили, что соответствующее изменение отражено в проекте положения «О платёжной системе Банка России»,
Ранее Банк России объявил о временной отмене комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП). В регуляторе полагают, что это позволит кредитным организациям предоставлять услугу бесплатно либо по минимальным тарифам, писал NEWS.ru.
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