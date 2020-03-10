https://static.news.ru/photo/4259e3ca-62b2-11ea-9f94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут переводить до 2 миллионов рублей в системе быстрых платежей. Такую возможность рассматривает ЦБ РФ.

Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы, — говорится в сообщении регулятора.

Там отметили, что соответствующее изменение отражено в проекте положения «О платёжной системе Банка России», передаёт РИА Новости.

Ранее Банк России объявил о временной отмене комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП). В регуляторе полагают, что это позволит кредитным организациям предоставлять услугу бесплатно либо по минимальным тарифам, писал NEWS.ru.