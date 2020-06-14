ЦБ установил официальный курс доллара на 16 июня

https://static.news.ru/photo/3ec9a2b8-aef2-11ea-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк повысил официальный курс доллара на 16 июня на 1 рубль 27,3 копейки — до 70,395 рубля.

Официальный курс евро регулятор установил на отметке в 79,1451 рубля, что на 62,3 копейки больше предыдущего показателя.

Как писал NEWS.ru, 15 июня курс американской валюты увеличился на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля. Евро вырос на 0,3% — до 79,41 рубля.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление российской валюты. Специалист отметил, что мировые экономики начинают выходить из коронавирусных ограничений и это также провоцирует спрос на нефть и, как следствие, наблюдается рост цен на топливо. По оценкам аналитика, предполагаемая стоимость доллара по отношению к рублю окажется в диапазоне 67,5–70 рублей.