https://static.news.ru/photo/f3d12094-6f57-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк установил официальный курс евро на 27 марта. Он достиг отметки в 85,9648 рубля.

Согласно данным ЦБ, курс доллара вырос на 92,95 копейки и составил 78,7223 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) поднялась на 1,3285 рубля — до 81,9814 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рубль немного ускорил падение по отношению к американскому доллару и евро во время торгов на МосБирже. На стоимость валюты РФ повлияло начало телеобращения главы РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19).