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Экономика

ЦБ установил официальные курсы евро и доллара на выходные и праздники

14:47, 31 декабря 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил официальные курсы евро и доллара на выходные и праздничные дни.

Согласно данным регулятора, курс европейской валюты вырос на 11,08 копейки и достиг отметки в 90,7932 рубля. Курс доллара остался без изменений, составив 73,8757 рубля.

В ЦБ также сообщили, что стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на выходные, увеличилась на пять копеек — до 81,4886 рубля.

Как писал NEWS.ru, доллар по отношению к рублю за 2020 год подорожал на 20%. Евро вырос на 32%. На курсе валюты сказались пандемия коронавируса, ослабление инвесторов ко всей группе рискованных активов в уходящем году, а также обострившийся геополитический фон.

Ранее экономисты предупредили, что глобальная экономика столкнётся с трудностями в 2021 году, но серьёзный мировой банковский кризис, вероятно, не произойдёт, потому депозиты станут хорошим вариантом для хранения сбережений. При этом эксперты отметили, что не стоит отдавать предпочтение доллару.

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