ЦБ спрогнозировал три варианта развития экономики

Банк России предложил три сценария развития экономики России, помимо базового. Это глобальная инфляция, усиление пандемии и финансовый кризис. Проект с ними выложен на сайте банка.
Основной рассматриваемый вариант — поступательный рост мировой и российской экономики и улучшение эпидемической ситуации.
Первый из альтернативных — «Усиление пандемии». По нему следует, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году — ускорятся до 3,5-4,5%, к 2024-му — вернутся к показателям потенциального роста.
Версия «Глобальной инфляции» предполагает в 2022 году более активный рост мировой экономики, который поддержит и ВВП России. Но это приведёт к более быстрому завершению стимулирующей политики в крупнейших странах, чем в основном варианте.
Сценарий «Финансовый кризис»
Ранее Банк России предсказал рост «плохих» долгов у россиян.