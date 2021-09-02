ЦБ спрогнозировал три варианта развития экономики

Банк России предложил три сценария развития экономики России, помимо базового. Это глобальная инфляция, усиление пандемии и финансовый кризис. Проект с ними выложен на сайте банка.

Основной рассматриваемый вариант — поступательный рост мировой и российской экономики и улучшение эпидемической ситуации.

Первый из альтернативных — «Усиление пандемии». По нему следует, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году — ускорятся до 3,5-4,5%, к 2024-му — вернутся к показателям потенциального роста.

Версия «Глобальной инфляции» предполагает в 2022 году более активный рост мировой экономики, который поддержит и ВВП России. Но это приведёт к более быстрому завершению стимулирующей политики в крупнейших странах, чем в основном варианте.

Сценарий «Финансовый кризис» связан со значительным увеличением долговой нагрузки в мире из-за пандемии. По нему, резко ухудшатся условия в мировой финансовой системе. Поэтому и ВВП России снизится в 2023 году, но восстановит активность в 2024.

Ранее Банк России предсказал рост «плохих» долгов у россиян.