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Введённые против России западные санкции наносят удар по глобализации и оказывают негативное воздействие на будущий рост мировой экономики, пишет китайская газета Global Times. В статье отмечается, что такие рестрикции являются инструментом для достижения корыстных целей Белого дома.

Авторы публикации отмечают, что, вводя разрушительные санкции, американцы избавляются от конкурентов на мировых рынках. Угрозы Белого дома негативно отражаются на глобальном экономическом порядке и экономической безопасности. Санкции Запада против России...