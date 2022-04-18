ЦБ спрогнозировал падение инфляции до 8% в 2023 году
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:39, 18 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Центробанк спрогнозировал падение инфляции до 8% в 2023 году, сообщает «Парламентская газета». К целевому уровню в 4% она должна вернуться к 2024-му, следует из отчёта ЦБ за 2021 год. Его предоставят на заседании Госдумы 21 апреля, а перед этим рассмотрит группа депутатов из профильных комитетов 18 марта.
У депутатов сегодня много вопросов о работе ЦБ в условиях беспрецедентных санкций. Интересуются, можно ли было избежать блокировки резервов в иностранных банках. Также намерены выяснить, что требуется для снижения кредитных ставок, повышения доступности займов и финансовых услуг, — рассказал глава комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что пленарное заседание Госдумы 21 апреля также посвятят рассмотрению кандидатуры действующей главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на третий срок.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не станет любыми методами снижать инфляцию, так как это негативно скажется на адаптации бизнеса. Она отметила, что восстановление поставок необходимых зарубежных товаров для бизнеса в России стало сложнее и дороже. Набиуллина добавила, что ЦБ обсуждает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортёрам.