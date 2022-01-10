ЦБ составил портрет российского участника фондового рынка

На фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Банка России по результатам опроса 29 крупнейших брокеров. Наиболее крупные портфели могут составлять от 100 млн рублей, но доля таких клиентов составляет всего 0,05%.

Исследование показывает , что мужчины более уверены в своих знаниях и проявляют больший интерес к иностранным ценным бумагам по сравнению с женщинами. В первом полугодии 2021 года они активно торговали на рынке и совершали больше маржинальных сделок, но их доход был не выше, чем у представительниц прекрасного пола. При этом более половины клиентов в возрасте старше 30 лет получали прибыль от своих вложений, а молодёжь до 20 лет чаще терпела неудачи при инвестировании.

В целом средний размер портфеля женщин и мужчин сопоставим, однако диверсифицируется с возрастом: по данным регулятора, к 40–50 годам спектр используемых ими инструментов достигает максимума. На инвестиционные предпочтения влияют и финансовые возможности.

Ранее эксперт назвал основные ошибки начинающих инвесторов, среди которых — нежелание изучать отчётности компаний, отсутствие диверсификации портфеля и ожидание быстрого заработка. Кроме того, начинающие инвесторы слишком сильно полагаются на интуицию и не уделяют внимание анализу рынка и макроэкономической статистике.