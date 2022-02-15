ЦБ сообщил об успешном проведении первых переводов в цифровых рублях

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Как сообщается на сайте Центробанка, клиенты открыли цифровые кошельки через мобильное приложение, обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и провели переводы между собой.

Как отметила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а государство получит новый инструмент целевых выплат и администрирования бюджетных платежей.

В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля, — заявила она.

Отмечается, что на первом этапе будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать в том числе операции по оплате товаров и услуг и платежи за государственные услуги и организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения цифрового рубля.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предположила, что внедрение цифровых валют способно облегчить трансграничные платежи. По её словам, этой темой интересуются во всём мире и бурное развитие этого средства платежей в дальнейшем позволит выстраивать взаимодействие между цифровыми валютами разных стран.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов также поддержал введение цифрового рубля, заявив, что это повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег и станет одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом.