ЦБ сообщил о замедлении роста цен на продукты

Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ, при этом цены на непродовольственные товары росли почти повсеместно. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

По данным ЦБ, сдерживание инфляции в значительной степени было связано со снижением темпов роста цен на овощи и фрукты. Это стало возможным благодаря новому урожаю овощей, увеличению объёмов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов замедлился рост цен на яйца и куриное мясо.

При этом в большинстве субъектов РФ активно росли цены на непродовольственные товары, в особенности на стройматериалы, мебель и легковые автомобили: это связано с ростом мировых цен на металлы, древесину и продукцию их обработки.

Кроме того, повышались годовые темпы роста цен на услуги, что в ряде случае было связано с увеличением цен на коммунальные услуги. При этом сдерживающим фактором роста цен на услуги стало снижение стоимости путевок в Турцию. Меньше всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где продовольствие занимает большую долю потребительской корзины. Самое заметное ускорение инфляции наблюдалось в Сибири за счёт роста цен на непродовольственные товары и услуги.

Ранее сообщалось, что темпы роста инфляции в России достигли максимальных показателей за прошедшие пять лет. В июле инфляция составила 6,5% в годовом выражении. Эксперты назвали причинами роста цен ослабевание рубля, новости о плохом урожае или громкие негативные события за рубежом. При этом инфляция в Санкт-Петербурге оказалась сильнее, чем в Москве: с начала года — 4,7% и 3,9% соответственно.